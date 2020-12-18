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НОВОСТИ

В насилии над детьми подозревают священника в Мордовии

19:15 18.12.2020

В отношении 56-летнего священника следственный комитет РФ по РМ возбудил уголовное дело по статье «Истязания» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». По версии следствия в Чамзинском районе с 1996 по 2020 год шестерым детям систематически наносились телесные повреждения, их лишали пищи и сна, сообщает Столица С.

Семья, где совершались преступления, среди пострадавших есть и родные дети, и усыновленные. Одна из потерпевших в рамках расследования уголовного дела сообщила следователю, что на протяжении семи лет приемный отец совершил в ее отношении «иные действия сексуального характера». Священнослужителю грозит до 20 лет лишения свободы, если данные факты подтвердятся.

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Сергий Смоляков, уроженец Оренбургской области, в настоящее время задержан.

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