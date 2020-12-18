Без баланса в отношениях с РФ и Турцией, ЕС не сможет обеспечить стабильность в Европе - Боррель
20:15 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Европейская интеграция всегда направлялась задачей преодоления динамики конфликтов между государствами, которые определяли европейскую историю на протяжении веков. С момента их образования Российская и Оттоманская империи были частью этого уравнения. И даже сегодня Евросоюз никогда не сможет достичь стабильности на континенте, если не найдет верный баланс в отношениях с Турцией и Российской Федерацией", - написал глава дипломатии ЕС.
"Оборонительное отношение, построенное на одном только сдерживании [в отношении России и Турции], не могут обеспечить долгосрочных решений. Максимум это может обеспечить лишь передышку. Наша главная задача - развернуть динамику недоверия, соперничества и конфронтации в отношения, построенные на общих интересах и сотрудничестве", - написал Боррель.
Остальная часть обширной статьи целиком посвящена отношениям с Турцией. Боррель попытался объяснить критикам крайне нерешительной позиции Брюсселя в отношении Анкары - Парижу, Афинам и Никосии, почему внешнеполитическая служба ЕС не торопится применять экономические санкции против Турции. Боррель признал, что в течение 2020 года отношения между ЕС и Турцией деградировали по всем проблемным направлениям: в сфере миграции, по Ливии, по геологоразведке углеродных месторождений на спорном шельфе в Средиземном море, по вопросам кипрского урегулирования. При этом Боррель вновь подчеркнул, что "еще есть шанс перенаправить отношения". "ЕС протягивает руку Турции в надежде, что она ответит рукопожатием", - написал Боррель в заключении, никак не поясняя, как на практике он намерен добиться этого изменения политики Анкары.
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