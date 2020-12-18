В ООН заинтересовались вопросом о правах языковых и этнических меньшинств на Украине

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжит держать в поле зрения вопрос о правах языковых и этнических меньшинств на Украине и отражать эту тему в своих докладах. Об этом заявила в пятницу на заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве помощник генерального секретаря ООН Илзе Брандс Керис, представляя доклад о ситуации в области прав и свобод на Украине в условиях пандемии коронавируса.



"УВКПЧ осуществляет мониторинг, который охватывает положение различных этнических и языковых меньшинств", - отметила она. "Мы включали информацию по этим вопросам в наши открытые доклады и будем и далее это делать", - сказала помощник генсекретаря.



"Мы, конечно же, знаем, что недавно в Закарпатье имели место инциденты, о которых сообщалось, угрозы, ненавистническая риторика, - продолжила Брандс Керис. - Мы пристально за этим следим и призываем региональные власти самым решительным образом осудить эту волну ненавистнической риторики". Это заявление помощника генсекретаря ООН стало реакцией на выступление на заседании СПЧ представителя Венгрии, который назвал "недопустимым давление на права группы меньшинств" на Украине. Он напомнил, что спецслужбы Украины "недавно оккупировали штаб- квартиру венгерского национального центра" в Закарпатье. По его словам, "эти рейды запугивают местную венгерскую общину". Связанные с пандемией трудности "не могут объяснить ослабление поощрения защиты прав человека, в частности, прав этнических и языковых меньшинств", резюмировал венгерский дипломат.



Тревогу в связи с нарушениями прав человека на Украине высказали на заседании также Россия и Белоруссия. "Крайне обеспокоены массовыми нарушениями прав человека на Украине во время пандемии, проявлениями насилия, ненавистническими заявлениями, дискриминацией, ростом неравенства, ущемлением прав цыган, бездомных, пожилых людей и инвалидов", - отметил в своем выступлении в СПЧ представитель делегации РФ Ярослав Еремин.



В свою очередь Белоруссия обратила внимание на заседании на "удручающую ситуацию с правами человека" на Украине. "Обеспокоенность вызывает активность крайне правых групп, в том числе увеличение количества нападений на собрания и офисы политических партий, на политических активистов и их дома. Не расследована массовая гибель людей в Одессе в мае 2014 года", - сказал белорусский дипломат, отметив, что реакция Евросоюза на проблемы на Украине "несравнима с тем агрессивным давлением, которое оказывается сейчас на Беларусь".



