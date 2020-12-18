0
0
66
НОВОСТИ

Белый дом заявил, что ответственность за кибератаку на США могут нести другие страны, а не РФ

20:45 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за нынешнюю масштабную кибератаку на системы правительства США могут нести другие страны, а не Россия, как утверждают некоторые американские эксперты и СМИ. Об этом заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Не знаю полностью, кто несет ответственность. Люди говорят: Россия. Я этого не знаю. Речь может идти о других странах", - сказал советник главы администрации США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:05 18.12.2020
ТНТ закрывает шоу "Дом-2"
0
102
20:30 18.12.2020
В ООН заинтересовались вопросом о правах языковых и этнических меньшинств на Украине
0
145
20:15 18.12.2020
Без баланса в отношениях с РФ и Турцией, ЕС не сможет обеспечить стабильность в Европе - Боррель
0
155
19:15 18.12.2020
В насилии над детьми подозревают священника в Мордовии
0
230
18:30 18.12.2020
В Звездном городке начали вакцинировать от коронавируса российских космонавтов
0
240
17:40 18.12.2020
Болгария объявила персоной нон грата военного атташе при посольстве РФ
0
305
17:38 18.12.2020
Рабочие ГАЗа вступились за Олега Дерипаску
0
330
17:32 18.12.2020
Власти Москвы: заведения общепита работают до 23.00
0
272
17:12 18.12.2020
Физлицам-иноагентам и незарегистрированным НКО запретят финансировать митинги - поправка
0
322
17:00 18.12.2020
Навальный был допрошен прокуратурой Берлина как свидетель - Минюст ФРГ
0
391

Возврат к списку