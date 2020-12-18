Белый дом заявил, что ответственность за кибератаку на США могут нести другие страны, а не РФ

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за нынешнюю масштабную кибератаку на системы правительства США могут нести другие страны, а не Россия, как утверждают некоторые американские эксперты и СМИ. Об этом заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.



"Не знаю полностью, кто несет ответственность. Люди говорят: Россия. Я этого не знаю. Речь может идти о других странах", - сказал советник главы администрации США.



