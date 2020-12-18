Белый дом заявил, что ответственность за кибератаку на США могут нести другие страны, а не РФ
20:45 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Не знаю полностью, кто несет ответственность. Люди говорят: Россия. Я этого не знаю. Речь может идти о других странах", - сказал советник главы администрации США.
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