0
0
0
НОВОСТИ

ТНТ закрывает шоу "Дом-2"

21:05 18.12.2020

Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2", сообщили в пресс-службе канала. Большой двухчасовой финал шоу выйдет в эфир 30 декабря. Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.
"За 16 лет с момента запуска "Дома-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Остра конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти", - сказал директор ТНТ Роман Петренко, чьи слова приводит пресс-служба.
По словам гендиректора «Дома-2» Александра Расторгуева, проект перестанет выходить на ТНТ, но возможно, участники продолжат строить любовь на другой площадке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 18.12.2020
Белый дом заявил, что ответственность за кибератаку на США могут нести другие страны, а не РФ
0
133
20:30 18.12.2020
В ООН заинтересовались вопросом о правах языковых и этнических меньшинств на Украине
0
145
20:15 18.12.2020
Без баланса в отношениях с РФ и Турцией, ЕС не сможет обеспечить стабильность в Европе - Боррель
0
155
19:15 18.12.2020
В насилии над детьми подозревают священника в Мордовии
0
230
18:30 18.12.2020
В Звездном городке начали вакцинировать от коронавируса российских космонавтов
0
240
17:40 18.12.2020
Болгария объявила персоной нон грата военного атташе при посольстве РФ
0
305
17:38 18.12.2020
Рабочие ГАЗа вступились за Олега Дерипаску
0
330
17:32 18.12.2020
Власти Москвы: заведения общепита работают до 23.00
0
272
17:12 18.12.2020
Физлицам-иноагентам и незарегистрированным НКО запретят финансировать митинги - поправка
0
322
17:00 18.12.2020
Навальный был допрошен прокуратурой Берлина как свидетель - Минюст ФРГ
0
391

Возврат к списку