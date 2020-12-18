ТНТ закрывает шоу "Дом-2"

21:05

Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2", сообщили в пресс-службе канала. Большой двухчасовой финал шоу выйдет в эфир 30 декабря. Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

"За 16 лет с момента запуска "Дома-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Остра конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти", - сказал директор ТНТ Роман Петренко, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам гендиректора «Дома-2» Александра Расторгуева, проект перестанет выходить на ТНТ, но возможно, участники продолжат строить любовь на другой площадке.



