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В Нагорном Карабахе при разминировании территории погиб российский офицер

22:00 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский военнослужащий погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь. "При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - подчеркнули в ведомстве.

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