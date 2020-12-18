В Нагорном Карабахе при разминировании территории погиб российский офицер

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский военнослужащий погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.



"17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - сказали в Минобороны.



Там отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь. "При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - подчеркнули в ведомстве.



