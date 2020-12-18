С 21 по 23 декабря на Украине будет работать очередная миссия МВФ - Зеленский

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия экспертов Международного валютного фонда (МВФ), которая займется оценкой ситуации на Украине для очередного обзора ее экономики и выработки кредитных рекомендаций, начнет работу 21 декабря в дистанционном формате. Об этом сообщил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.



"Я приветствую решение МВФ начать свою миссию на Украине 21-23 декабря", - написал он на странице в "Твиттере". Из-за пандемии коронавируса, уточнил Зеленского, "миссия будет работать над обзором кредитной программы "стенд-бай" в режиме онлайн".



"Украина остается надежным партнером МВФ, так как наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу", - выразил уверенность украинский лидер.





