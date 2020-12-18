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В понедельник Байдену и его жене сделают прививки от COVID-19

22:30 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранному президенту США Джозефу Байдену и его супруге Джилл сделают прививки от нового коронавируса 21 декабря. Об этом советник переходной команды демократа Джен Псаки сообщила в пятницу пресс-пулу журналистов, включая сотрудников телекомпании Си-эн-эн.

"Избранному президенту Джо Байдену и доктору Джилл Байден введут первую дозу вакцины Pfizer в понедельник в штате Делавэр", - информировала Псаки. Избранному вице- президенту США Камале Харрис и ее мужу сделают прививки также на следующей неделе.

Действующий вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс, а также начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс в пятницу в присутствии прессы сделали прививки от нового коронавируса. Речь идет о препарате, разработанном американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и германской BioNTech ("Бионтек").

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