В понедельник Байдену и его жене сделают прививки от COVID-19
22:30 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Избранному президенту Джо Байдену и доктору Джилл Байден введут первую дозу вакцины Pfizer в понедельник в штате Делавэр", - информировала Псаки. Избранному вице- президенту США Камале Харрис и ее мужу сделают прививки также на следующей неделе.
Действующий вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс, а также начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс в пятницу в присутствии прессы сделали прививки от нового коронавируса. Речь идет о препарате, разработанном американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и германской BioNTech ("Бионтек").
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