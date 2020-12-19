Boeing 737 MAX вернется на линии авиакомпании United Airlines 11 февраля

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines планирует возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 11 февраля 2021 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

По его данным, авиаперевозчик планирует совершать рейсы Boeing 737 MAX из аэропортов в Денвере (штат Колорадо) и Хьюстоне (штат Техас). United Airlines станет второй авиакомпанией из США после American Airlines, которая снова поднимет в воздух самолеты этой серии.

Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон 18 ноября подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. Авиакомпания American Airlines ("Америкэн эйрлайнз") информировала о решении обслуживать по два полета в день этих лайнеров с пассажирами на борту по маршруту Майами - Даллас, начиная с 29 декабря и до 4 января 2021 года. Авиаперевозчик в дальнейшем планирует довести число таких рейсов до 36 в сутки.