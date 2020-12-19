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В Италии с 24 декабря вводится жесткий карантин на время всех новогодних праздников

09:15 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся Италия станет "красной зоной" в праздничные дни с 24 декабря по 6 января, что означает введение на это время общенационального карантина наподобие того, что объявлялся в марте. О таком решении в связи с пандемией объявил в пятницу премьер-министр страны Джузеппе Конте.

"Вся Италия - "красная зона" с 24 декабря по 6 января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности", - сказал Конте. Все магазины закрыты, за исключением продуктовых. Остаются открыты парикмахерские. Запрещается переезжать из региона в регион. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос.

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