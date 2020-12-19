В российском сегменте МКС ищут новое место утечки воздуха
09:20 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) ищут новое место негерметичности, следует из переговоров МКС с Центром управления полетами (ЦУП).
"Сейчас мы не понимаем, в какой части ПрК (переходная камера в модуле "Звезда" - прим. ТАСС) еще одна утечка воздуха", - сказал специалист с Земли.
В свою очередь космонавт Сергей Рыжиков, который находится на МКС, отметил, что он понимает, что воздух уходит через переходную камеру.
Специалист ЦУП подчеркнул, что сейчас теряются резервные запасы по газу. "Мы будем вынуждены в ближайшее время эту проблему решить", - подчеркнул он, пояснив, что если закрыть переходную камеру, есть риск потерять результаты работы, которую уже провели российские космонавты.
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