Размещение акций китайских компаний на биржах США буде ограничено

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон, направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Согласно закону "О подотчетности иностранных компаний", иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам США. "В пятницу, 18 декабря 2020 года, президент подписал закон: <...> "О подотчетности иностранных компаний", - отметили в Белом доме.