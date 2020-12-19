Размещение акций китайских компаний на биржах США буде ограничено
09:10 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон, направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.
Согласно закону "О подотчетности иностранных компаний", иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам США. "В пятницу, 18 декабря 2020 года, президент подписал закон: <...> "О подотчетности иностранных компаний", - отметили в Белом доме.
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