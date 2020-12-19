Администрация Трампа собирается закрыть два оставшихся генконсульства США в России
09:24 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация действующего американского президента Дональда Трампа уведомила Конгресс США о намерении закрыть два генеральных консульства страны в РФ. Об этом сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на источники.
По их данным, Госдепартамент США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге. Согласно информации, полученной АП, закрытие консульств якобы связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории РФ.
Американский госсекретарь Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.
"Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в РФ] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации", - отметил дипломат.
Он пояснил, что данное решение было принято для оптимизации работы американской миссии в России. При этом на данный момент никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется.
НОВОСТИ
- 09:43 19.12.2020
- Гиперзвуковое оружие в США начнут производить в следующем году
- 09:39 19.12.2020
- Космические сила США теперь называются "стражи" и будут охранять мирный космос от Китая и России
- 09:35 19.12.2020
- Снег и мороз до 4-х градусов прогнозируют синоптики в Москве 19 декабря
- 09:32 19.12.2020
- Авиационное управление США неоднократно создавала риски для жизни миллионов пассажиров - доклад
- 09:27 19.12.2020
- В 2020 году возбуждено 37 уголовных дел за распространение феков о коронавирусе
- 09:20 19.12.2020
- В российском сегменте МКС ищут новое место утечки воздуха
- 09:15 19.12.2020
- В Италии с 24 декабря вводится жесткий карантин на время всех новогодних праздников
- 09:10 19.12.2020
- Размещение акций китайских компаний на биржах США буде ограничено
- 09:00 19.12.2020
- Boeing 737 MAX вернется на линии авиакомпании United Airlines 11 февраля
- 22:30 18.12.2020
- В понедельник Байдену и его жене сделают прививки от COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать