Администрация Трампа собирается закрыть два оставшихся генконсульства США в России

09:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация действующего американского президента Дональда Трампа уведомила Конгресс США о намерении закрыть два генеральных консульства страны в РФ. Об этом сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на источники.

По их данным, Госдепартамент США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге. Согласно информации, полученной АП, закрытие консульств якобы связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории РФ.

Американский госсекретарь Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

"Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в РФ] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации", - отметил дипломат.

Он пояснил, что данное решение было принято для оптимизации работы американской миссии в России. При этом на данный момент никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется.