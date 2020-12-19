В 2020 году В России возбуждено 37 уголовных дел за распространение феков о коронавирусе
09:27 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция возбудила с начала года в России 37 уголовных дел за распространение фейковой информации в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
"В 2020 году в целом по России зарегистрировано 37 преступлений по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - говорится в сообщении.
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