Авиационное управление США неоднократно создавала риски для жизни миллионов пассажиров - доклад

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное авиационное управление (ФАУ) при Министерстве транспорта США неоднократно позволяло американской компании Southwest Airlines эксплуатировать самолеты, летная годность которых не была установлена, что создавало риски для жизни миллионов пассажиров. Таков один из основных выводов доклада, подготовленного комитетом по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США по итогам изучения работы ФАУ. Это разбирательство было начато профильным комитетом верхней палаты Конгресса в связи с двумя авиационными катастрофами самолетов Boeing 737 MAX, произошедшими в октябре 2018 года и марте 2019 года.

В отчете, обнародованном в пятницу по итогам расследования, которое стартовало в апреле 2019 года, ФАУ подвергается резкой критике. "Наши выводы вызывают тревогу. Доклад детально описывает ряд существенных примеров нарушения авиационной безопасности и провального руководства в ФАУ. Ясно, что этому ведомству требуется устойчивый надзор, чтобы гарантировать полное и надлежащее выполнение им функции обеспечения безопасности пассажиров", - подчеркнул председатель комитета Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи). Он пояснил, что в ходе расследования было изучено больше 15 тыс. страниц документации, заслушаны показания свыше 50 специалистов в американских органах контроля за гражданской авиацией, проведены многочисленные собеседования с персоналом ФАУ.

Сенаторы, в частности, пришли к заключению о том, что "ФАУ неоднократно разрешало Southwest Airlines продолжать эксплуатировать десятки судов неустановленной летной годности в течение нескольких лет". "Эти полеты подвергали риску миллионы пассажиров", - отмечается в документе.