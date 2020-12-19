Снег и мороз до 4-х градусов прогнозируют синоптики в Москве 19 декабря

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная снежная погода ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от двух до четырех градусов мороза, в ночь на воскресенье - до пяти градусов ниже нуля. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит десяти метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.