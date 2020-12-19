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Космические сила США теперь называются "стражи" и будут охранять мирный космос от Китая и России

09:39 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы Соединенным Штатам в космическом пространстве со стороны России и Китая нарастают. С таким утверждением выступил в пятницу в Белом доме на торжественном мероприятии по случаю предстоящей первой годовщины основания американских Космических сил вице-президент США Майкл Пенс.

"В действительности Соединенные Штаты <...> сталкиваются с новыми угрозами в космосе, исходящими от таких стран, как Китай и Россия. И эти угрозы только нарастают", - считает заместитель главы американской администрации. "Нам об этом напомнили лишь на текущей неделе, когда Россия провела еще один запуск противоспутниковой ракеты", - сказал Пенс. При этом он заявил, что США "стремятся к миру посредством силы".

Кроме того, вице-президент объявил, что военнослужащие Космических сил будут отныне официально именоваться "стражами" (подобно, к примеру, солдатам - в Сухопутных войсках или морякам - в ВМС). Американские пользователи социальных сетей откликнулись на это решение многочисленными издевательскими комментариями и шутками, проведя параллели с голливудским комедийно-фантастическим фильмом "Стражи галактики". Сами силы пояснили, что решение содержит отсылку к изначальному девизу Космического командования ВВС США от 1983 года "Стражи высоких рубежей".

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