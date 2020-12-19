Космические сила США теперь называются "стражи" и будут охранять мирный космос от Китая и России
09:39 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угрозы Соединенным Штатам в космическом пространстве со стороны России и Китая нарастают. С таким утверждением выступил в пятницу в Белом доме на торжественном мероприятии по случаю предстоящей первой годовщины основания американских Космических сил вице-президент США Майкл Пенс.
"В действительности Соединенные Штаты <...> сталкиваются с новыми угрозами в космосе, исходящими от таких стран, как Китай и Россия. И эти угрозы только нарастают", - считает заместитель главы американской администрации. "Нам об этом напомнили лишь на текущей неделе, когда Россия провела еще один запуск противоспутниковой ракеты", - сказал Пенс. При этом он заявил, что США "стремятся к миру посредством силы".
Кроме того, вице-президент объявил, что военнослужащие Космических сил будут отныне официально именоваться "стражами" (подобно, к примеру, солдатам - в Сухопутных войсках или морякам - в ВМС). Американские пользователи социальных сетей откликнулись на это решение многочисленными издевательскими комментариями и шутками, проведя параллели с голливудским комедийно-фантастическим фильмом "Стражи галактики". Сами силы пояснили, что решение содержит отсылку к изначальному девизу Космического командования ВВС США от 1983 года "Стражи высоких рубежей".
НОВОСТИ
- 09:43 19.12.2020
- Гиперзвуковое оружие в США начнут производить в следующем году
- 09:35 19.12.2020
- Снег и мороз до 4-х градусов прогнозируют синоптики в Москве 19 декабря
- 09:32 19.12.2020
- Авиационное управление США неоднократно создавала риски для жизни миллионов пассажиров - доклад
- 09:27 19.12.2020
- В 2020 году возбуждено 37 уголовных дел за распространение феков о коронавирусе
- 09:24 19.12.2020
- Администрация Трампа собирается закрыть два оставшихся генконсульства США в России
- 09:20 19.12.2020
- В российском сегменте МКС ищут новое место утечки воздуха
- 09:15 19.12.2020
- В Италии с 24 декабря вводится жесткий карантин на время всех новогодних праздников
- 09:10 19.12.2020
- Размещение акций китайских компаний на биржах США буде ограничено
- 09:00 19.12.2020
- Boeing 737 MAX вернется на линии авиакомпании United Airlines 11 февраля
- 22:30 18.12.2020
- В понедельник Байдену и его жене сделают прививки от COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать