Гиперзвуковое оружие в США начнут производить в следующем году
09:43 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют приступить к производству гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатура произносится как arrow ("стрела"), в 2021 или 2022 году. Это подтвердил в пятницу на брифинге для небольшой группы журналистов, включавшей корр. ТАСС, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.
"Мы очень близки к тому, чтобы запустить в производство ARRW - первое гиперзвуковое оружие министерства [ВВС]. Это произойдет в 2022 финансовом году (начнется в США 1 октября 2021 года - прим. ТАСС). Чтобы размещать [это оружие] на [стратегических бомбардировщиках] B-52. Это обеспечит нас потенциалом нанесения быстрого удара вне досягаемости средств поражения. <...> Думаю, это создает хорошую дилемму для [потенциального] противника", - заявил чиновник.
"Технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя и крылатые ракеты, - убежден Ропер, - позволят нам создавать гиперзвуковые вооружения, которые дешевле и меньше [некоторых аналогов]". "[Такие вооружения будут] достаточно малы для того, чтобы их можно было размещать на наших истребителях", - сказал помощник министра ВВС. В связи с этим он уточил, что имеет в виду прежде всего истребители F-15. "[Программа создания гиперзвукового] прямоточного воздушно-реактивного двигателя реализуется быстрее, чем мы ожидали", - заверил Ропер.
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