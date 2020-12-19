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НОВОСТИ

США, Индия и Бразилия лидируют по числу зараженных COVID-19 в мире - Университет Джонса Хопкинса

10:10 19.12.2020 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск субботы 75 млн 672 тыс. 759 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 674 тыс. 838, выздоровели более 51 млн. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 215,7. В США на 1 млн жителей скончались 967 человек, Индии - 105, Бразилии - 871.

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