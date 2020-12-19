США, Индия и Бразилия лидируют по числу зараженных COVID-19 в мире - Университет Джонса Хопкинса
10:10 19.12.2020 Источник: Интерфакс
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск субботы 75 млн 672 тыс. 759 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 674 тыс. 838, выздоровели более 51 млн. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 215,7. В США на 1 млн жителей скончались 967 человек, Индии - 105, Бразилии - 871.
НОВОСТИ
- 10:45 19.12.2020
- Лукашенко назвал сотрудников КГБ "одной из основных опор государства..."
- 10:30 19.12.2020
- Китайский МИД назвал причину проблем в отношениях США и КНР
- 09:43 19.12.2020
- Гиперзвуковое оружие в США начнут производить в следующем году
- 09:39 19.12.2020
- Космические сила США теперь называются "стражи" и будут охранять мирный космос от Китая и России
- 09:35 19.12.2020
- Снег и мороз до 4-х градусов прогнозируют синоптики в Москве 19 декабря
- 09:32 19.12.2020
- Авиационное управление США неоднократно создавала риски для жизни миллионов пассажиров - доклад
- 09:27 19.12.2020
- В 2020 году В России возбуждено 37 уголовных дел за распространение феков о коронавирусе
- 09:24 19.12.2020
- Администрация Трампа собирается закрыть два оставшихся генконсульства США в России
- 09:20 19.12.2020
- В российском сегменте МКС ищут новое место утечки воздуха
- 09:15 19.12.2020
- В Италии с 24 декабря вводится жесткий карантин на время всех новогодних праздников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать