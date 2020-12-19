Китайский МИД назвал причину проблем в отношениях США и КНР
10:30 19.12.2020 Источник: Интерфакс
Проблемы, возникшие в последние годы в отношениях между Китаем и США, вызваны тем, что некоторые американские политики неверно оценивали важность этих отношений, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"К сожалению, почти каждый день мы видим и слышим, как высокопоставленные правительственные чиновники США нападают и обвиняют Китай, не имея никаких реальных доказательств (...) Причина, по которой это происходит, коренится в ряде стратегических просчетов некоторых американских политиков по вопросам, связанным с Китаем", - сказал дипломат на встрече с делегацией Азиатской ассоциации Америки. Сообщение о встрече размещено на сайте МИД КНР.
К ним Ван И отнес "игнорирование широких общих интересов и огромного пространства для сотрудничества между Китаем и США".
Он отметил, что в США ряд политиков рассматривает Китай в качестве "главного конкурента" или же страны, "представляющей угрозу". Это побуждает их "задействовать практически все ресурсы на подавлении Китая".
"Это - ошибочное заблуждение. Китай не представлял, и не будет представлять угрозы для Соединенных Штатов ни в прошлом, ни в будущем", - подчеркнул министр.
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