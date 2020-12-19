Мурашко уверен, что в РФ хватит производственных мощностей для производства вакцины от COVID-19

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская промышленность способна обеспечить потребности России в вакцине от коронавируса, уверен министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".