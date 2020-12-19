В России может появиться единая вакцина от гриппа и COVID-19

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о переходе к расширенным доклиническим исследованиям единой вакцины против гриппа и коронавируса принимается в данный момент, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Вакцина на основе рекомбинантного вируса гриппа, которая, как мы предполагаем, будет обеспечивать защиту как против сезонных вариантов вирусов гриппа, так и против нового коронавируса, данный прототип вакцины уже проверен на лабораторных животных, он показал свою иммуногенность, и сейчас принимается решение о переходе уже на расширенные доклинические исследования", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".



