МИД России вернет боснийцам подаренную ими икону

12:20 Источник: Интерфакс

Россия вернёт подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову икону для выяснения ее происхождения по линии Интерпола, сообщили в МИД РФ.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - пояснили журналистам на Смоленской площади.