Глава Роспотребнадзора считает, что пандемия COVID-19 с России может закончится к весне
12:25 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпидемия коронавируса может закончиться в России к весне или даже раньше, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", сказала она в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".
НОВОСТИ
- 09:43 19.12.2020
- Гиперзвуковое оружие в США начнут производить в следующем году
- 09:39 19.12.2020
- Космические сила США теперь называются "стражи" и будут охранять мирный космос от Китая и России
- 12:50 18.12.2020
- Курганмашзавод поставил в российскую армию БМП-3 после капитального ремонта
- 10:32 18.12.2020
- Россия разместила перехватчики на Чукотке для контроля Арктики
- 16:15 17.12.2020
- Российская армия стала более компактной, но более эффективной, считает верховный главнокомандующий
- 19:50 16.12.2020
- Российские миротворцы в Карабахе не находятся в окружении - Минобороны
- 17:07 15.12.2020
- АО «ВНИИ «Сигнал» было признано лучшим предприятием холдинга «Высокоточные комплексы»
- 13:05 15.12.2020
- Россия и Китай продлили соглашение об уведомлениях о пусках ракет на 10 лет
- 12:00 15.12.2020
- Из-за пусков ракет с подлодки ВМФ России на базе США в Германии сработала ложная тревога - CNN
- 17:30 12.12.2020
- АПЛ "Владимир Мономах" выполнила залповый пуск четырех ракет "Булава" - МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать