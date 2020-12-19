Глава Роспотребнадзора считает, что пандемия COVID-19 с России может закончится к весне

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемия коронавируса может закончиться в России к весне или даже раньше, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", сказала она в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".