Отдельные случаи повторного заражения коронавирусом в России есть - Минздрав

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России есть отдельные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.

"Мы видим, что отдельные случаи [повторного заражения] имеют место. Сегодня проводится ряд исследований, касаемых и качества иммунитета, и в том числе касаемых длительности иммунитета", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".