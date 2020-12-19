Охватить вакцинацией против COVID-19 планируется 60% населения России - Минздрав
12:40 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 60% взрослого населения России планируется охватить вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 75,7 млн человек, свыше 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 819 429 случаев заражения, выздоровели 2 254 742 человека, умерли 50 347. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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