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Охватить вакцинацией против COVID-19 планируется 60% населения России - Минздрав

12:40 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 60% взрослого населения России планируется охватить вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 75,7 млн человек, свыше 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 819 429 случаев заражения, выздоровели 2 254 742 человека, умерли 50 347. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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