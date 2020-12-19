Попова объяснила, в каком случае не следует делать прививку от COVID-19

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прививка от коронавируса не нужна тем, у кого уже есть антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

"На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует", - сказала она.

Попова пояснила, что в том случае, если их нет, нужно проконсультироваться с врачом. "Врач должен определить, во- первых, почему их нет после болезни, была ли это та самая болезнь, о которой мы говорим. И сам решит, нужно ли делать эту прививку", - заключила она.