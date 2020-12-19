Рогозин назвал возможную дату первого пуска нового космического корабля "Орел"

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос запланировал первый пуск "Ангары" с новым пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа на 15 декабря 2023 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет".

"В декабре 2023 года, пока ориентировочно 15 декабря, мы поставили для себя эту дату, "Ангара" должна поднять и вывести этот корабль без экипажа", - сказал Рогозин.

По его словам, в 2024 году ожидается такой же полет, но уже со стыковкой с Международной космической станцией. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года.