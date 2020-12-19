Рогозин назвал возможную дату первого пуска нового космического корабля "Орел"
13:30 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос запланировал первый пуск "Ангары" с новым пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа на 15 декабря 2023 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет".
"В декабре 2023 года, пока ориентировочно 15 декабря, мы поставили для себя эту дату, "Ангара" должна поднять и вывести этот корабль без экипажа", - сказал Рогозин.
По его словам, в 2024 году ожидается такой же полет, но уже со стыковкой с Международной космической станцией. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года.
Новости
- 14:15 19.12.2020
- На Аляску продолжают поступать новейшие истребители F-35A Lightning II
- 14:00 19.12.2020
- Дополнительный запас кислорода на МКС может быть отправлен в феврале
- 13:00 19.12.2020
- Попова объяснила, в каком случае не следует делать прививку от COVID-19
- 12:40 19.12.2020
- Охватить вакцинацией против COVID-19 планируется 60% населения России - Минздрав
- 12:40 19.12.2020
- Отдельные случаи повторного заражения коронавирусом в России есть - Минздрав
- 12:25 19.12.2020
- Глава Роспотребнадзора считает, что пандемия COVID-19 с России может закончится к весне
- 12:20 19.12.2020
- МИД России вернет боснийцам подаренную ими икону
- 12:10 19.12.2020
- В России может появиться единая вакцина от гриппа и COVID-19
- 12:00 19.12.2020
- Мурашко уверен, что в РФ хватит производственных мощностей для производства вакцины от COVID-19
- 11:45 19.12.2020
- Данные о заражении коронавирусом в России на 19 декабря
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать