Дополнительный запас кислорода на МКС может быть отправлен в феврале
14:00 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос сможет направить дополнительный запас кислорода на МКС в феврале, если будет такая необходимость. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет".
"Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. И мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура. Уже запас кислорода в нем есть", - сказал Рогозин в субботу.
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