Дополнительный запас кислорода на МКС может быть отправлен в феврале

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос сможет направить дополнительный запас кислорода на МКС в феврале, если будет такая необходимость. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет".

"Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. И мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура. Уже запас кислорода в нем есть", - сказал Рогозин в субботу.