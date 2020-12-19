На Аляску продолжают поступать новейшие истребители F-35A Lightning II

14:15 Источник: Интерфакс

Количество новейших многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, размещенных на авиабазе Эйлсон на Аляске, достигло 20 единиц, сообщили ВВС США.

"Последние пять самолетов прибыли в среду. Общее количество достигло 20 истребителей 35A Lightning II", - сказала представитель авиабазы Кейли Дюбуа в интервью местным СМИ.

"Мы продолжаем наращивать наш состав. К концу 2021 года на базе у нас будут все 54 истребителя", - отметила она.

Следующая группа самолетов прибудет на базу в апреле следующего года. После развертывания на авиабазе всех 54 истребителей 35A Lightning II в каждой из двух эскадрильей - 336-й и 335-й - будет по 27 самолетов.