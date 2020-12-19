На Аляску продолжают поступать новейшие истребители F-35A Lightning II
14:15 19.12.2020 Источник: Интерфакс
Количество новейших многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, размещенных на авиабазе Эйлсон на Аляске, достигло 20 единиц, сообщили ВВС США.
"Последние пять самолетов прибыли в среду. Общее количество достигло 20 истребителей 35A Lightning II", - сказала представитель авиабазы Кейли Дюбуа в интервью местным СМИ.
"Мы продолжаем наращивать наш состав. К концу 2021 года на базе у нас будут все 54 истребителя", - отметила она.
Следующая группа самолетов прибудет на базу в апреле следующего года. После развертывания на авиабазе всех 54 истребителей 35A Lightning II в каждой из двух эскадрильей - 336-й и 335-й - будет по 27 самолетов.
НОВОСТИ
- 14:00 19.12.2020
- Дополнительный запас кислорода на МКС может быть отправлен в феврале
- 13:30 19.12.2020
- Рогозин назвал возможную дату первого пуска нового космического корабля "Орел"
- 13:00 19.12.2020
- Попова объяснила, в каком случае не следует делать прививку от COVID-19
- 12:40 19.12.2020
- Охватить вакцинацией против COVID-19 планируется 60% населения России - Минздрав
- 12:40 19.12.2020
- Отдельные случаи повторного заражения коронавирусом в России есть - Минздрав
- 12:25 19.12.2020
- Глава Роспотребнадзора считает, что пандемия COVID-19 с России может закончится к весне
- 12:20 19.12.2020
- МИД России вернет боснийцам подаренную ими икону
- 12:10 19.12.2020
- В России может появиться единая вакцина от гриппа и COVID-19
- 12:00 19.12.2020
- Мурашко уверен, что в РФ хватит производственных мощностей для производства вакцины от COVID-19
- 11:45 19.12.2020
- Данные о заражении коронавирусом в России на 19 декабря
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать