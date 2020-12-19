Рогозин рассказал, как долго еще сможет прожить МКС
14:30 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал "вылечить" проблемы Международной космической станции.
"С экипажем мы работаем, я сам возглавляю комиссию по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов. Мы вылечим эти проблемы", - сказал Рогозин журналистам во время посещения ПО "Полет"
Он предположил, что проблемы на станции могут быть связаны с микрометеоритами, которые влияют на корпус, усталостными процессами.
"Мы это вылечим, безусловно. Но тем не менее еще раз говорю: все равно встанет вопрос о том, что всему свое время. <...> Станция в старых своих моделях начинает потихонечку нам говорить: "Мне уже на пенсию пора", - сказал глава госкорпорации.
По его словам, модули станции, которые были сделаны еще в советское время и рассчитаны на 15 лет, служат гораздо дольше. "Очевидно, в определенных старых конструкциях станции происходят определенные проблемы, связанные с усталостью металла и так далее. Именно поэтому мы сейчас говорим и задумались о создании новой станции - национальной российской орбитальной станции <...> Сколько МКС послужит вот с такими проблемами, которые, вы видите, стали нарастать? Ну, думаю, что до 2024 года точно, возможно, до 2028", - сказал Рогозин.
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