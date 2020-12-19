Аппарат "Луна 25" отправится к спутнику Земли в октябре 2021 года
15:05 19.12.2020 Источник: Интерфакс
Роскосмос планирует отправить аппарат на Луну осенью следующего года, сообщил в субботу журналистам в Омске генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
""Луна" у нас стартует в октябре следующего года. Называется "Луна-25". Аппарат уже практически готов, разработчиком его является Производственное объединение имени Лавочкина в подмосковных Химках. Этот аппарат технологически должен подтвердить наши компетенции, мягко посадить аппарат на Луну. После этого мы отправляем туда "Луну-26". (...) Это орбитальный аппарат дистанционного зондирования Луны, он должен детально отснять нам места всех наших будущих посадок", - сказал Рогозин. После этого, по его словам, к спутнику Земли отправится "Луна-27".
""Луна-27" - это тяжелый посадочный аппарат, "Луна-28" - это уже посадочно-взлетный аппарат. Он сядет, возьмет грунт, и поднимется, вернет грунт на землю. И вот "Луна-28" - это отработка технологии лунного взлетно-посадочного комплекса уже для космонавтов, которые полетят уже на "Ангаре-А5В".
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