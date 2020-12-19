Бар «Квартира» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушения антикоронавирусных мер

15:08

Московский бар «Квартира», расположенный в Пресненском районе, может быть закрыт на 90 суток за нарушение антиковидных предписаний. По словам главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергея Козлова, сотрудники ведомства и полицейские сегодня провели рейд по исполнению указа мэра Москвы Сергея Собянина о работе ночных клубов и ресторанов после 23.00.

"В частности, по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, был проверен бар «Квартира». Ориентировочно в 00.20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. О социальной дистанции речи и не шло. Все факты нарушений были зафиксированы», - заявил инспектор.

По его словам, за подобные нарушения по ст. 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу угрожает штраф до 300 тыс. руб., если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей - до 1 млн руб. Или деятельность бара может быть приостановлена на срок до 90 суток. Также, согласно данным ОАТИ, нарушения зафиксированы в соседнем заведении «Никуда не едем».

ОАТИ в продолжает проводить в Москве рейды по поиску заведений, продолжающих работу после установленного времени закрытия.