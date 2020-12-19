Начтаба обороны Британии: Чтобы победить Россию и Китай, нам нужно разбить их в их собственной игре
16:20 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил обострить соперничество с противниками королевства в киберпространстве, следуя концепции, которая предполагает конкуренцию с Россией и Китаем. Об этом пишет газета "Таймс", в субботу опубликовавшая интервью с британским генералом.
"Чтобы победить Россию и Китай, нам необходимо разбить их в их собственной игре", - утверждал Картер в интервью изданию. "Чтобы одержать над ними (над РФ и КНР - прим. ТАСС) верх, нам нужно победить на их же поле, то есть обыграть их, не переходя порога войны", - добавил он.
"Таймс" также приводит выдержки из речи, произнесенной генералом в четверг в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. Тогда Картер заявил, что Лондону, "вероятно, следует пойти на обострение в киберпространстве, в то же время несколько ограничив военный потенциал на море и в воздухе и избрав менее агрессивную тональность для трансляции в информационном пространстве". Генерал сравнивает такую стратегию с паутиной, так как она требует одновременно учитывать ситуацию во многих взаимосвязанных сферах и иметь возможность при необходимости быстро повысить или снизить градус противостояния на разных направлениях.
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