Некоторые жители Торонто получили по почте неизвестный белый порошок
17:55 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд жителей канадского Торонто и его ближайших пригородов получили по почте письма с неизвестным белым порошком. Об этом в субботу сообщил телеканал Си-ти-ви.
Все письма были доставлены Почтой Канады утром 18 декабря. В них содержались пакетики с белым веществом, которое, как утверждалось в письмах, является фентанилом (наркотик). Также неизвестные отправители требовали перевести им биткойны, в противном случае они угрожали нанести вред семьям адресатов.
Полиция не уточняет точное количество получателей, но сообщает, что речь идет "о большом количестве". В настоящее время письма и их содержание взяты на экспертизу, но первые результаты показали, что это обычный сахар. Полиция не исключает, что кто-то еще может получить такого рода корреспонденцию, и просит население при ее получении, не открывая писем, сразу уведомить о них правоохранительные органы.
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