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НОВОСТИ

Пробки из грузовиков образовались на дорогах, ведущих к Евротоннелю со стороны Британии

18:25 19.12.2020 Источник: Интерфакс

Британские компании, ожидая Brexit, стали активнее закупать товары в ЕС, что привело в субботу к многокилометровым пробкам на ведущих в сторону Франции дорогах графства Кент.

В частности, по сообщению газеты The Guardian, очередь примерно в восемь километров образовалась из грузовиков на автодороге M20. Все эти транспортные средства направляются во Францию через Евротоннель.

Газета поясняет, что в преддверии Рождества британские компании всегда завозят больше товаров, а в этом году ситуация усугубляется Brexit.

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