Новая вспышка COVID-19 в Британии может быть связана с новым вариантом коронавируса

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который был выявлен в стране и может быть на 70% заразнее. Об этом на экстренной пресс- конференции объявил в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.

"Хотя в этом вопросе еще сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% более заразен, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше. Пока это лишь предварительные данные, которые впоследствии могут быть уточнены, однако это лучшее, что у нас сейчас есть, и мы должны действовать исходя из этой информации, так как распространение инфекции идет очень быстро", - сказал глава правительства, объявивший об ужесточении ограничительных мер в стране.

"У нас нет данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой летальностью", - добавил Джонсон. Ранее на этой неделе британские эксперты передали данные о новом варианте вируса Всемирной организации здравоохранения.