Американские военные уходят из Сомали
20:15 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон приступил к выводу большей части воинского контингента США из Сомали по распоряжению американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил в субботу телеканал Си-эн-эн.
Начата переброска военных США из Сомали, в том числе на другие базы в Восточной Африке, отмечает телеканал. Глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Стивен Таунсенд распространил заявление, в котором заверил, что Вашингтон "не уходит" из региона. Таунсенд отметил, что США настроены на взаимодействие с "партнерами в Африке", в том числе в борьбе с экстремистскими группировками.
В начале текущего месяца Пентагон сообщил, что Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Согласно оценкам Си-эн-эн, в Сомали на тот момент находились около 700 американских военных.
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