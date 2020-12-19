0
0
115
НОВОСТИ

Американские военные уходят из Сомали

20:15 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон приступил к выводу большей части воинского контингента США из Сомали по распоряжению американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил в субботу телеканал Си-эн-эн.

Начата переброска военных США из Сомали, в том числе на другие базы в Восточной Африке, отмечает телеканал. Глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Стивен Таунсенд распространил заявление, в котором заверил, что Вашингтон "не уходит" из региона. Таунсенд отметил, что США настроены на взаимодействие с "партнерами в Африке", в том числе в борьбе с экстремистскими группировками.

В начале текущего месяца Пентагон сообщил, что Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Согласно оценкам Си-эн-эн, в Сомали на тот момент находились около 700 американских военных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:40 19.12.2020
Премьер-министр Израиля первым в стране вакцинировался от COVID-19
0
16
19:50 19.12.2020
Новая вспышка COVID-19 в Британии может быть связана с новым вариантом коронавируса
0
230
18:25 19.12.2020
Пробки из грузовиков образовались на дорогах, ведущих к Евротоннелю со стороны Британии
0
294
17:55 19.12.2020
Некоторые жители Торонто получили по почте неизвестный белый порошок
0
254
16:20 19.12.2020
Начштаба обороны Британии: Чтобы победить Россию и Китай, нам нужно разбить их в их собственной игре
0
520
15:08 19.12.2020
Бар «Квартира» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушения антикоронавирусных мер
0
368
15:05 19.12.2020
Аппарат "Луна 25" отправится к спутнику Земли в октябре 2021 года
0
499
14:30 19.12.2020
Рогозин рассказал, как долго еще сможет прожить МКС
0
578
14:15 19.12.2020
На Аляску продолжают поступать новейшие истребители F-35A Lightning II
0
575
14:00 19.12.2020
Дополнительный запас кислорода на МКС может быть отправлен в феврале
0
436

Возврат к списку