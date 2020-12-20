Зеленский: Невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России...

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его согражданам невозможно объяснить, почему страна не может воспользоваться российской вакциной от нового коронавируса, учитывая, что США и страны ЕС свои препараты не предоставляют. Такое мнение он выразил в интервью американской газете "Нью-Йорк таймс", опубликованном в субботу.

"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают", - приводит издание слова украинского президента.

Как отмечает газета, Зеленский выразил недовольство тем, что действующий президент США Дональд Трамп 8 декабря подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от нового коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США. Зеленский отметил, что готовится к "информационной войне", касающейся этой темы.