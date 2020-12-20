По прогнозам синоптиков, 20 декабря в Москве будет пасмурно, с температурой около ноля

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшой снег, местами гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов. В ночь на понедельник температура может опустится до минус 3 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.