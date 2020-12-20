Нидерланды закрывают авиасообщение с Британией из-за новой разновидности COVID-19 - СМИ

10:00 Источник: Интерфакс

Власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19, сообщает издание The Guardian со ссылкой на нидерландский Минздрав.

"(Министерство - ИФ) рекомендует как можно сильнее ограничить завоз этого штамма вируса из Соединенного Королевства - при помощи ограничения или контроля за пассажирскими перевозками", - говорится в заявлении министерства.

Из-за такой обстановки кабинет министров премьер-министра Марка Рютте в качестве предосторожности принял решение о запрете пассажирских полетов из Британии в Нидерланды. При этом власти изучают ситуацию с другими формами транспортного сообщения между двумя странами.

"Патогенная мутация COVID-19 циркулирует в Соединенном Королевстве. Известно, что она распространяется легче и быстрее, и что ее сложнее выявить", - уточнили в ведомстве.