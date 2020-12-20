Данные о заражении коронавирусом COVID-19 в России на 20 декабря
11:20 20.12.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 28 тыс. 948 случаев, умерли за сутки 511 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс. 948 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 336 (18,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Практически в течение всей недели после относительного снижения числа выявлений, количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ держится на уровне, превышающем 28 тыс. за сутки.
По-прежнему в числе регионов с наибольшими показателями находится Москва.
По данным оперштаба, за сутки в российской столице зарегистрировано 7 тыс. 263 новых случая COVID-19, накануне в субботу их было 6 тыс. 459, подтверждено 77 летальных исходов, 4 тыс. 790 человек были выписаны по выздоровлению.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 848 тыс. 377 случаев коронавирусной инфекции, 50 тыс. 858 умерших и 2 млн. 275 тыс. 657 выписанных, в том числе 20 тыс. 915 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 521 тыс. 862.
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