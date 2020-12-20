В Минске люди собираются на несанкционированный "Марш народного трибунала"
11:15 20.12.2020 Источник: Интерфакс
Очередные несанкционированные властями акции протеста начинаются в столице Белоруссии, традиционно в город стягивается специальная техника силовиков.
Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, техника проследовала утром из района Уручье в сторону центра города, машины были замечены и на кольцевой, колонна автозаков проехала от МКАД через станцию метро "Каменная Горка". Была замечена и небольшая колонна тракторов в сопровождении ГАИ.
Тем временем в столичном микрорайоне Сухарево уже началась акция протеста - местные жители собрались в колонну и прошли маршем. В некоторых районах Минска демонстранты собирались и 19 декабря.
Автобус силовиков дежурит у площади Государственного флага недалеко от Дворца независимости, напротив самого дворца, на улице Саперов, припаркованы машины с колючей проволокой. Присутствуют правоохранители и у стелы на проспекте Победителей.
Традиционно силовики дежурят в сквере Дзержинского напротив КГБ. Площадь Независимости не огорожена, как и Октябрьская площадь. Металлические ограждения расставлены только у администрации президента Белоруссии на улице Карла Маркса.
Ранее в ряде белорусских телеграм-каналов появился анонс "Марша народного трибунала", он должен пройти в районном формате, то есть протестующие планируют собираться недалеко от своих домов.
НОВОСТИ
- 11:20 20.12.2020
- Данные о заражении коронавирусом COVID-19 в России на 20 декабря
- 10:00 20.12.2020
- Нидерланды закрывают авиасообщение с Британией из-за новой разновидности COVID-19 - СМИ
- 09:30 20.12.2020
- Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 20 декабря
- 09:15 20.12.2020
- По прогнозам синоптиков, 20 декабря в Москве будет пасмурно, с температурой около ноля
- 09:00 20.12.2020
- Зеленский: Невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России...
- 21:40 19.12.2020
- Премьер-министр Израиля первым в стране вакцинировался от COVID-19
- 20:15 19.12.2020
- Американские военные уходят из Сомали
- 19:50 19.12.2020
- Новая вспышка COVID-19 в Британии может быть связана с новым вариантом коронавируса
- 18:25 19.12.2020
- Пробки из грузовиков образовались на дорогах, ведущих к Евротоннелю со стороны Британии
- 17:55 19.12.2020
- Некоторые жители Торонто получили по почте неизвестный белый порошок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать