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НОВОСТИ

В Минске люди собираются на несанкционированный "Марш народного трибунала"

11:15 20.12.2020 Источник: Интерфакс

Очередные несанкционированные властями акции протеста начинаются в столице Белоруссии, традиционно в город стягивается специальная техника силовиков.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, техника проследовала утром из района Уручье в сторону центра города, машины были замечены и на кольцевой, колонна автозаков проехала от МКАД через станцию метро "Каменная Горка". Была замечена и небольшая колонна тракторов в сопровождении ГАИ.

Тем временем в столичном микрорайоне Сухарево уже началась акция протеста - местные жители собрались в колонну и прошли маршем. В некоторых районах Минска демонстранты собирались и 19 декабря.

Автобус силовиков дежурит у площади Государственного флага недалеко от Дворца независимости, напротив самого дворца, на улице Саперов, припаркованы машины с колючей проволокой. Присутствуют правоохранители и у стелы на проспекте Победителей.

Традиционно силовики дежурят в сквере Дзержинского напротив КГБ. Площадь Независимости не огорожена, как и Октябрьская площадь. Металлические ограждения расставлены только у администрации президента Белоруссии на улице Карла Маркса.

Ранее в ряде белорусских телеграм-каналов появился анонс "Марша народного трибунала", он должен пройти в районном формате, то есть протестующие планируют собираться недалеко от своих домов.

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