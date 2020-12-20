Обходные механизмы санкций США не работают - Постпред Ирана при ООН

12:08 Источник: Интерфакс

Механизм INSTEX, созданный для торговли с Тегераном в обход антииранских санкций США, за два года работы продемонстрировал безрезультатность, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи.

"Система за два года доказала свою неэффективность", - приводит его слова агентство "Тасним".

Он также напомнил, что Иран ранее начала сокращать объем выполняемых им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ответ на нарушения этого договора со стороны других его участников. При этом сокращение обязательств со стороны Тегерана является правомочным по условиям СВПД, подчеркнул Раванчи.