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НОВОСТИ

Обходные механизмы санкций США не работают - Постпред Ирана при ООН

12:08 20.12.2020 Источник: Интерфакс

Механизм INSTEX, созданный для торговли с Тегераном в обход антииранских санкций США, за два года работы продемонстрировал безрезультатность, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи.

"Система за два года доказала свою неэффективность", - приводит его слова агентство "Тасним".

Он также напомнил, что Иран ранее начала сокращать объем выполняемых им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ответ на нарушения этого договора со стороны других его участников. При этом сокращение обязательств со стороны Тегерана является правомочным по условиям СВПД, подчеркнул Раванчи.

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