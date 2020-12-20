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Вакцинация людей старше 60 лет может начаться на следующей неделе - Минздрав РФ

13:00 20.12.2020 Источник: Интерфакс

Вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет может открыться уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы надеемся на это", - сказал Мурашко в эфире программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время завершаются клинические испытания вакцины для этой группы людей.

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