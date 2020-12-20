Вакцинация людей старше 60 лет может начаться на следующей неделе - Минздрав РФ
13:00 20.12.2020 Источник: Интерфакс
Вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет может открыться уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы надеемся на это", - сказал Мурашко в эфире программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.
В настоящее время завершаются клинические испытания вакцины для этой группы людей.
НОВОСТИ
- 12:47 20.12.2020
- Бар "Барвиха Lounge" могут закрыть на три месяца за нарушения мер против COVID-19
- 12:08 20.12.2020
- Обходные механизмы санкций США не работают - Постпред Ирана при ООН
- 11:20 20.12.2020
- Данные о заражении коронавирусом COVID-19 в России на 20 декабря
- 11:15 20.12.2020
- В Минске люди собираются на несанкционированный "Марш народного трибунала"
- 10:00 20.12.2020
- Нидерланды закрывают авиасообщение с Британией из-за новой разновидности COVID-19 - СМИ
- 09:30 20.12.2020
- Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 20 декабря
- 09:15 20.12.2020
- По прогнозам синоптиков, 20 декабря в Москве будет пасмурно, с температурой около ноля
- 09:00 20.12.2020
- Зеленский: Невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России...
- 21:40 19.12.2020
- Премьер-министр Израиля первым в стране вакцинировался от COVID-19
- 20:15 19.12.2020
- Американские военные уходят из Сомали
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать