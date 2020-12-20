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НОВОСТИ

Кардинального роста заболеваемости COVID-19 в России нет - Мурашко

13:10 20.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России остается высокой, но кардинального роста показателя в последние недели нет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, - что кардинального роста сейчас последние недели нет", - сказал он.

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