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В Москве приставы начали взыскивать штрафы за нарушение "ковидной" самоизоляции

14:00 20.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве.

"По состоянию на 1 декабря текущего года на принудительное исполнение в подразделения судебных приставов ГУ ФССП России по Москве поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения") и ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - сообщили в ГУ ФССП.

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