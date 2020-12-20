В Москве приставы начали взыскивать штрафы за нарушение "ковидной" самоизоляции

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве.

"По состоянию на 1 декабря текущего года на принудительное исполнение в подразделения судебных приставов ГУ ФССП России по Москве поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения") и ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - сообщили в ГУ ФССП.