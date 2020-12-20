Толпы людей пытаются покинуть Лондон - СМИ

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Лондона в массовом порядке стали покидать британскую столицу в субботу вечером после того, как власти объявили об ужесточении ограничений после выявления нового генетического типа коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила газета "Дейли мейл".

По данным издания, толпы людей, пытавшихся выбраться из Лондона до вступления в силу с 20 декабря новых мер, которые включают ограничения на въезд и выезд из города, были замечены на крупных вокзалах Сент-Панкрас, Кингс- Кросс, Юстон и Паддингтон. Кроме того, наблюдались серьезные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны, в том числе на трассе А40, которая ведет в Уэльс через Оксфорд и Глостер.