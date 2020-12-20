0
0
162
НОВОСТИ

Мутировавший вариант OCVID-19 уже распространяется по всему миру - ВОЗ

15:00 20.12.2020

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентябре, он уже распространяется по всему миру. Об этом в воскресенье сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", - отметила она, добавив, что обнаруженная в Соединенном Королевстве мутация коронавируса также была выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:30 20.12.2020
Толпы людей пытаются покинуть Лондон - СМИ
0
165
14:00 20.12.2020
В Москве приставы начали взыскивать штрафы за нарушение "ковидной" самоизоляции
0
145
13:10 20.12.2020
Кардинального роста заболеваемости COVID-19 в России нет - Мурашко
0
242
13:00 20.12.2020
Вакцинация людей старше 60 лет может начаться на следующей неделе - Минздрав РФ
0
287
12:47 20.12.2020
Бар "Барвиха Lounge" могут закрыть на три месяца за нарушения мер против COVID-19
0
230
12:08 20.12.2020
Обходные механизмы санкций США не работают - Постпред Ирана при ООН
0
321
11:20 20.12.2020
Данные о заражении коронавирусом COVID-19 в России на 20 декабря
0
346
11:15 20.12.2020
В Минске люди собираются на несанкционированный "Марш народного трибунала"
0
414
10:00 20.12.2020
Нидерланды закрывают авиасообщение с Британией из-за новой разновидности COVID-19 - СМИ
0
414
09:30 20.12.2020
Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 20 декабря
0
447

Возврат к списку