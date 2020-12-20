Мутировавший вариант OCVID-19 уже распространяется по всему миру - ВОЗ
15:00 20.12.2020
Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентябре, он уже распространяется по всему миру. Об этом в воскресенье сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью вещательной корпорации Би-би-си.
"Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", - отметила она, добавив, что обнаруженная в Соединенном Королевстве мутация коронавируса также была выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.
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