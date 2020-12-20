Италия собирается временно закрыть авиасообщение с Великобританией

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Италии намерены приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового варианта коронавируса, который, по данным британских властей, распространяется быстрее обычного. Об этом в воскресенье на своей странице в "Фейсбуке" написал глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

"Великобритания предупредила о новой форме коронавируса, которая может быть результатом вирусной мутации. Как у правительства, у нас есть обязанность защитить итальянцев. По этой причине мы совместно с министерством здравоохранения намерены подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией", - написал Ди Майо.