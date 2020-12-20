Италия собирается временно закрыть авиасообщение с Великобританией
16:45 20.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Италии намерены приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового варианта коронавируса, который, по данным британских властей, распространяется быстрее обычного. Об этом в воскресенье на своей странице в "Фейсбуке" написал глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Великобритания предупредила о новой форме коронавируса, которая может быть результатом вирусной мутации. Как у правительства, у нас есть обязанность защитить итальянцев. По этой причине мы совместно с министерством здравоохранения намерены подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией", - написал Ди Майо.
НОВОСТИ
- 17:30 20.12.2020
- Около ста человек задержаны в Минске во время акции протеста
- 15:00 20.12.2020
- Мутировавший вариант COVID-19 уже распространяется по всему миру - ВОЗ
- 14:30 20.12.2020
- Толпы людей пытаются покинуть Лондон - СМИ
- 14:00 20.12.2020
- В Москве приставы начали взыскивать штрафы за нарушение "ковидной" самоизоляции
- 13:10 20.12.2020
- Кардинального роста заболеваемости COVID-19 в России нет - Мурашко
- 13:00 20.12.2020
- Вакцинация людей старше 60 лет может начаться на следующей неделе - Минздрав РФ
- 12:47 20.12.2020
- Бар "Барвиха Lounge" могут закрыть на три месяца за нарушения мер против COVID-19
- 12:08 20.12.2020
- Обходные механизмы санкций США не работают - Постпред Ирана при ООН
- 11:20 20.12.2020
- Данные о заражении коронавирусом COVID-19 в России на 20 декабря
- 11:15 20.12.2020
- В Минске люди собираются на несанкционированный "Марш народного трибунала"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать